У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на власному полі здобув впевнену перемогу над Вест Гемом.

Після обміну голами у першому таймі, після перерви команда Юргена Клоппа змогла двічі вразити ворота "молотобійців" та записати до свого активу три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Вест Гем у 6 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Ліверпуль – Вест Гем 3:1
Голи: Салах 16, Нуньєс 60, Жота 85 – Боуен 42

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Макаллістер (Ендо 88), Джонс (Гравенберх 77) – Салах, Нуньєс (Гакпо 81), Діас (Жота 81)

Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон – Соучек (Форнальс 74), Альварес – Боуен, Ворд-Праус, Пакета (Інгс 87) – Антоніо (Кудус 74)

Попередження: Альварес, Зума