Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 24 вересня 2023 року, 16:00.
Ліверпуль – Вест Гем, getty images
24 вересня 2023, 19:11
У рамках шостого туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на власному полі здобув впевнену перемогу над Вест Гемом.
Після обміну голами у першому таймі, після перерви команда Юргена Клоппа змогла двічі вразити ворота "молотобійців" та записати до свого активу три очки.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Вест Гем у 6 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ліверпуль – Вест Гем 3:1
Голи: Салах 16, Нуньєс 60, Жота 85 – Боуен 42
Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Макаллістер (Ендо 88), Джонс (Гравенберх 77) – Салах, Нуньєс (Гакпо 81), Діас (Жота 81)
Вест Гем: Ареола — Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон – Соучек (Форнальс 74), Альварес – Боуен, Ворд-Праус, Пакета (Інгс 87) – Антоніо (Кудус 74)
Попередження: Альварес, Зума