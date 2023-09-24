Англія

Іспанський фахівець засмучений результатом матчу.

У рамках шостого туру АПЛ, лондонський Арсенал зіграв унічию з Тоттенгемом (2:2). Своїм враженням від гри поділився головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Звичайно, ми засмучені тим, що не змогли здобути три очки, особливо на тлі того, що ми двічі виходили вперед, тим паче через такі ситуації, в яких ми пропускали і того, що могли повести 2:0 у моменті з Габріелом Жезусом.

Другий пропущений гол емоційно вплинув на команду. Після нього гра набула контратакуючого характеру, а за такого футболу завжди є ризик, якщо граєш проти Тоттенгема. Нам не вистачило майстерності у нападі.

Проте команда показала феноменальний настрій та енергію.