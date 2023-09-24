Іспанський фахівець засмучений результатом матчу.
Мікель Артета, Getty Images
24 вересня 2023, 20:28
У рамках шостого туру АПЛ, лондонський Арсенал зіграв унічию з Тоттенгемом (2:2). Своїм враженням від гри поділився головний тренер "канонірів" Мікель Артета.
"Звичайно, ми засмучені тим, що не змогли здобути три очки, особливо на тлі того, що ми двічі виходили вперед, тим паче через такі ситуації, в яких ми пропускали і того, що могли повести 2:0 у моменті з Габріелом Жезусом.
Другий пропущений гол емоційно вплинув на команду. Після нього гра набула контратакуючого характеру, а за такого футболу завжди є ризик, якщо граєш проти Тоттенгема. Нам не вистачило майстерності у нападі.
Проте команда показала феноменальний настрій та енергію.
Але нам не вистачало холоднокровності під час гри з м'ячем проти такого класного суперника. Віддаю Тоттенгему належне" — наводить слова
Артети Sky Sports.