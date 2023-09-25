Англія

Коментар тренера після дербі Північного Лондона.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував нічию з Тоттенгемом (2:2) у матчі 6 туру АПЛ.

"Ми відчуваємо, що втратили два очки. Коли ми більше контролювали гру і домінували в ній, і ми забивали гол, вони зразу забивали у відповідь. Ми втратили величезний шанс, який був у Жезуса, це важливі моменти для нас. У результаті ми все одно повернулися в гру, забили гол, але відразу пропустили. Тож емоційно це було складно прийняти", — цитує тренера BBC.

Арсенал — Тоттенгем 2:2 Відео голів та огляд матчу.