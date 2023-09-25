Україна

Захисник знайшов нове місце роботи.

Український центральний захисник Євген Хачеріді за плечима має тривалу футбольну історію та виступи в складі чималої кількості клубів на різних рівнях.

Металург Запоріжжя, Олком, Волинь, київське Динамо, грецький ПАОК, брестське Динамо, і зрештою павза в професійній кар’єрі, починаючи з січня 2021 року — таким був шлях виступів 36-річного виконавця до цього часу.

Однак напередодні аматорський клуб Штурм із селища Іванків, що на Київщині, оголосив про приєднання досвідченого виконавця до складу своєї основної команди.

Штурм бере участь у першості Київської області.

Термін дії угоди при цьому не розголошується.

Нагадаємо, що на рахунку Хачеріді 245 матчів, шість голів та дві гольові передачі в кар’єрі.