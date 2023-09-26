Англія

Іспанський захисник задоволений співпрацею з новим тренером.

Новачокм Манчестер Юнайтед Серхіо Регілон, який перейшов в команду на правах оренди з Тоттенгема, висловився про співпрацю з Еріком Тен Гагом.

"Тен Гаг хотів, щоб я приїхав, і я також хотів грати за цей клуб. Це було дуже легко. Ми говорили про те, чого він очікує від свого лівого захисника.

В нас спільна філософія гри. Він любить працьовитих гравців, а я люблю наполегливо працювати", — наводить слова Регілона Фабріціо Романо.

В минулому сезоні Регілон на правах оренди виступав за Атлетіко, але був там запасним та провів всього 12 матчів за сезон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що група гравців Манчестер Юнайтед на чолі з Магвайром, Рашфордом та Шоу закликали Санчо вибачитися перед тен Гагом.