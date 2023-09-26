Англія

Партнери англійського вінгера вважають, що це єдиний шлях врятувати свою кар'єру на Олд Траффорд.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг у середині вересня відсторонив вінгера Джейдона Санчо від роботи з першою командою через те, що той відмовився вибачатися перед ним після своєї публічної критики після матчу четвертого туру АПЛ.

Як повідомляє ESPN, група футболістів "червоних дияволів", яку очолили Гаррі Магвайр, Люк Шоу та Маркус Рашфорд, звернулися до Санчо із закликом все ж вибачитися перед нідерландським спеціалістом.

За інформацією джерела, вони вважають, що це єдиний шлях для 23-річного англійця врятувати свою кар'єру в Манчестер Юнайтед, який влітку 2021 року заплатив за нього дортмундсьній Боруссії 85 мільйонів євро.

Зазначимо, що раніше Санчо видалив свою публікацію на адресу тен Гага у соцмережах, проте до першої команди манкуніанців він так і не повернувся, пропустивши вже три матчі поспіль після інциденту.

Відзначається, що Джейдон Санчо готовий залишити Манчестер Юнайтед у майбутнє зимове трансферне вікно, тоді як клуб готовий відпустити його за 50-60 мільйонів євро.