Англія

Ганнібал планує свої "Канни" на Олд Траффорд.

20-річний півзахисник Ганнібал Межбрі досить непогано розпочав сезон у складі Манчестер Юнайтед після повернення з Бірмінгему, де він виступав на правах оренди. Тож зовсім не дивує серйозна зацікавленність керівників "червоних дияволів" у довгостроковому збереженні у своїх лавах гравця збірної Тунісу.

Як повідомляє твіттер відомого інсайдера Фабриціо Романо, на тлі серйозної зацікавленності до футболіста з боку іспанської Севільї, Манчестер Юнайтед найближчим часом збирається запропонувати новий контракт Межбрі.

Діюча угода розрахована до літа 2024 року з можливістю пролонгації ще на один сезон. Трансфермаркт оцінює тунісця у вісім мільйонів євро.

У цьому сезоні Ганнібал Межбрі зіграв за МЮ три матчі, забивши один гол.