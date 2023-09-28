Англія

Цікавий збіг, що явно грає на користь господарям Олд Траффорд.

Напередодні добіг свого завершення розіграш стадії 1/16 фіналу Кубка англійської ліги, за підсумками якої було визначено 16 учасників наступного раунду змагань.

Одним із них став Манчестер Юнайтед, який у домашньому матчі на Олд Траффорд розібрався з Крістал Пелес (3:0).

Одразу після завершення останнього матчу 1/16 фіналу було проведено процедуру жеребкування 1/8 фіналу, і команди відповідно дізнались своїх наступних суперників.

Зокрема, "Червоні дияволи" гратимуть проти Ньюкасла, який обіграв чинного чемпіона країни, Манчестер Сіті на власному полі (1:0).

Цікаво, що ця сама пара команд розіграла головний трофей змагань у попередньому сезоні в фінальному матчі на Вемблі, де сильнішими були саме футболісти з Манчестера.

Але ще одним не менш цікавим фактом стало те, що для майбутня гра стане для команди Еріка тен Гага знову домашньою.

Як і 11 разів до цього, коли Манчестер Юнайтед брав участь у жеребкуваннях різноманітних стадій Кубка Англії чи Кубка англійської ліги, які складались з одного матчу.

Вест Гем (двічі), Астон Вілла (двічі), Мідлсбро, Бернлі, Евертон, Чарльтон, Редінг, Фулгем, Крістал Пелес та Ньюкасл — повний перелік команд, яким не щастило ставати суперниками Юнайтед саме з точки зору вибору місця для проведення протистояння.

Гра Манчестер Юнайтед — Ньюкасл відбудеться 31 жовтня, о 21:45.