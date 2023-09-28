Керівництво "манкуніанців" вірить у нідерландського фахівця.
Тен Гаг, Getty Images
28 вересня 2023, 12:56
Манчестер Юнайтед хоче залишити на посаді головного тренера команди Еріка тен Гага. Про це повідомляє твіттер Deadline Day Live.
МЮ найближчим часом хоче запропонувати нідерландцю новий контракт. Керівництво МЮ у особі генерального директора Річарда Арнольда та спортивного директора клубу Джона Мерто надає Тен Гагу повну підтримку, незважаючи на невдалий старт сезону.
Діюча угода тренера з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.
На даний момент, "манкуніанці" після шести турів АПЛ займають дев'яту сходинку з дев'ятьма набраними пунктами.
Цікаву закономірність стосовно МЮ можна знайти на нашому сайті.