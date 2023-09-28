Англія

Керівництво "манкуніанців" вірить у нідерландського фахівця.

Манчестер Юнайтед хоче залишити на посаді головного тренера команди Еріка тен Гага. Про це повідомляє твіттер Deadline Day Live.

МЮ найближчим часом хоче запропонувати нідерландцю новий контракт. Керівництво МЮ у особі генерального директора Річарда Арнольда та спортивного директора клубу Джона Мерто надає Тен Гагу повну підтримку, незважаючи на невдалий старт сезону.

Діюча угода тренера з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

На даний момент, "манкуніанці" після шести турів АПЛ займають дев'яту сходинку з дев'ятьма набраними пунктами.

Цікаву закономірність стосовно МЮ можна знайти на нашому сайті.