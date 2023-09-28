Француз залишив посаду технічного радника.
Клод Макелелt, getty images
28 вересня 2023, 23:25
Клод Макелеле почав працювати технічним радником в Челсі з 2019 року, проте все ж таки вирішив покинути свою посаду.
Я прийняв рішення і залишив клуб за взаємною згодою. Зараз для мене прийшов час шукати новий виклик", — наводить слова француза журналіст Бен Джакобс.
Зазначимо, що Клод Макелеле індивідуально працював з футболістами, які грають в інших клубах на правах оренди, та представниками академії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Макелеле хотіли бачити на посаді головного тренера збірної ДР Конго.