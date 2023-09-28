Англія

Француз залишив посаду технічного радника.

Клод Макелеле почав працювати технічним радником в Челсі з 2019 року, проте все ж таки вирішив покинути свою посаду.

Я прийняв рішення і залишив клуб за взаємною згодою. Зараз для мене прийшов час шукати новий виклик", — наводить слова француза журналіст Бен Джакобс.

Зазначимо, що Клод Макелеле індивідуально працював з футболістами, які грають в інших клубах на правах оренди, та представниками академії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Макелеле хотіли бачити на посаді головного тренера збірної ДР Конго.