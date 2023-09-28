Англія

Лондонський клуб готовий вислухати пропозиції щодо гравця, за якого було викладено 62 млн фунтів стерлінгів.

Захисник Челсі Марк Кукурелья може залишити лондонський клуб, повідомляє ESPN.

Ще влітку 25-річний іспанець твердо заявляв, що він готовий і хоче боротися за місце у стартовому складі "синіх", проте під керівництвом Маурісіо Почеттіно він провів лише два матчі — обидва в Кубку англійської ліги.

За інформацією джерела, нестача ігрової практики футболіста, який був куплений за 62 мільйони фунтів стерлінгів, може змінити його погляд перед найближчим трансферним вікном.

Також наголошується, що минулого літа Челсі готовий був відпустити Марка в оренду в Манчестер Юнайтед, але угода зірвалася через те, що Кукурелья вже був загранний за "синіх" у нинішньому сезоні.

МЮ хотів мати можливість дострокового розірвання оренди і в такому разі Челсі не зміг би його відправити в оренду або продати майбутньої зими через правила ФІФА.

Раніше повідомлялося, що Челсі у пошуках лівого захисника звернув свою увагу на двох футболістів, які грають у місті Мілан.