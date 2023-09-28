Англія

"Аристократи" крокують у четвертий раунд Кубку ліги.

У рамках третього раунду Кубку англійської ліги, лондонський Челсі завдяки голу Ніколаса Джексона мінімально обіграв Брайтон (1:0). Своїм враженням від гри поділився головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Для нас було дуже важливо здобути цю перемогу і пройти в наступний раунд після кількох матчів, у яких ми не забивали та не вигравали.

Цей результат має стати поворотним, зобов'язаний їм стати. Саме час для цього. Сьогодні було багато хорошого, ми бачили, як гравці б'ються до останнього.

Ніколас Джексон зіграв відмінно. Атакуючим гравцям важливо забивати", — висловився головний тренер Челсі.