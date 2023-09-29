Думки великого англійського гравця.
ГАРІ НЕВІЛЛ, GETTY IMAGES
29 вересня 2023, 13:20
Екскапітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл
Гарі Невілл висловився щодо успіхів новачка мадридського Реала англійця Джуда Беллінгема.
"Беллінгем – один з головних трансферів літа. Якщо він продовжить у тому ж дусі, то може стати найкращим англійським футболістом в історії. Джуд володіє величезним талантом. Він технічний і постійно знаходиться в русі. У Беллінгема прекрасний футбольний інтелект, але перш за все хочу відзначити його працьовитість", — сказав Невілл.
Нагадаємо, що Беллінгем провів 6 матчів за Реал у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів та 1 асист.