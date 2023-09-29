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Екскерманич збірної Бразилії незабаром може повернутися до тренерської роботи.

Напередодні стало відомо про те, що бразильський Фламенгу оголосив про звільнення Хорхе Сампаолі з посади головного тренера першої команди.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, колишній наставник національної збірної Бразилії Тіте знаходиться за крок від того, що стати новим головним тренером Фламенгу.

Відзначається, що з 62-річним бразильським фахівцем вже погоджено умови особистого контракту до грудня 2024 року.

Останнім місцем роботи Тіте була національна збірна Бразилії, яку він залишив після чемпіонату світу 2022 року у Катарі.