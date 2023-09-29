Футболіст ще не приступав до тренувань після пошкодження спини.
Деклан Райс, Getty Images
29 вересня 2023, 12:59
Півзахисник Арсеналу Деклан Райс може пропустити найближчий матч "канонірів" проти Борнмута в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Athletic, посилаючись на слова головного тренера команди Мікеля Артети.
"Райс був недоступним. Ще жодного разу не тренувався. Але сьогодні у нас ще одне заняття", — сказав Артета.
24-річний англієць травмував спину в матчі проти Тоттенгема (2:2), після чого був замінений у перерві.
З цієї причини футболіст пропустив зустріч у Кубку англійської ліги проти Брентфорда (1:0).
Також Артета додав, що, як і раніше, з командою не тренуються Габріел Мартінеллі, Леандро Троссар та Букайо Сака.
Нагадаємо, матч Борнмут — Арсенал відбудеться завтра, 30 вересня, о 17:00 за київським часом.