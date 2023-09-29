Англія

Амбіції керівництва клубу не співпадали з планами іспанського фахівця.

Напередодні старту нового сезону в англійській Прем'єр-лізі, а саме за три дні до старту, Вулвергемптон оголосив про звільнення Хулена Лопетегі з посади головного тренера, а на його місце було призначено Гарі О'Ніла.

Іспанський фахівець пояснив, чому вирішив залишити табір "вовків".

"Коли ми почали передсезонку, мені сказали, що розвивати команду і боротися за місця в першій десятці турнірної таблиці неможливо. І тоді ми вирішили розлучитися.

Я люблю всіх співробітників клубу, всіх гравців і, звичайно, вболівальників — вони ставилися до мене з неймовірною теплотою. І я бажаю всього найкращого новому головному тренеру Гері О'Нілу, спортивному директору Метту Гоббсу, генеральному директору Метту Вайлду та всім гравцям. У душі я завжди буду маленьким вовком.

У керівництва були свої причини, і я це поважаю. Вони вирішують, чого хочуть для клубу. А я можу вирішити, чого хочу для себе. Я не боюся програти, але я приходив до клубу зі своїм проєктом. Коли керівництво прийняло свій, вони мали знати мою думку з цього приводу. Ви рухаєтеся в одному напрямку, я в іншому. Отже, всього найкращого, — цитує слова Хулена Лопетегі The Athletic.

Раніше повідомлялося, що Лопетегі чекає на пропозицію з англійської Прем'єр-ліги.