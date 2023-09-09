Англія

Іспанський тренер не хоче змінювати Лігу.

Хулен Лопетегі після звільнення з Вулвергемптона знаходиться в пошуках нової команди та привернув увагу декількох клубів.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, іспанський тренер зацікавлений у роботі лише в АПЛ.

Він хоче отримати пропозицію та залишитись в Англії після того, як в нього не склались стосунки з керівництвом "вовків", тому не розглядає варіанти з Вільяреалом та Ліоном.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лопетегі не виключає повернення до Реала.