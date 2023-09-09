Іспанський тренер не хоче змінювати Лігу.
Хулен Лопетегі, getty images
09 вересня 2023, 15:58
Хулен Лопетегі після звільнення з Вулвергемптона знаходиться в пошуках нової команди та привернув увагу декількох клубів.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, іспанський тренер зацікавлений у роботі лише в АПЛ.
Він хоче отримати пропозицію та залишитись в Англії після того, як в нього не склались стосунки з керівництвом "вовків", тому не розглядає варіанти з Вільяреалом та Ліоном.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лопетегі не виключає повернення до Реала.