Англія

Легендарний француз очікує від українця сильної гри.

Колишній захисник Челсі та збірної Франції Франк Лебеф поділився своєю думкою стосовно перспектив Михайла Мудрика у стані "аристократів". Про це йдеться у авторському блозі гравця на сайті casinosenligne.com.

"Мудрику довелося нелегко, враховуючи те, що відбувається у його країні і час, коли він приєднався до Челсі. Але настав час приносити користь.

Якби поруч із Мудриком грали Лампард, Дзола чи Ді Маттео, ви побачили б зовсім іншого футболіста.

У цьому й полягає проблема — не вистачає збалансованості. Челсі треба вдвічі скоротити склад і знайти кількох досвідчених футболістів, щоб почати досягати результатів", — сказав чемпіон світу та Європи.