Нападник провів на полі 20 хвилин.
Назарій Русин, getty images
30 вересня 2023, 09:59
Нападник Назарій Русин лише поступово завойовує місце у складі Сандерленда.
В матчі чергового тура Чемпіоншипа його команда грала на виїзді проти Шеффілд Венсдей та здобула перемогу з рахунком 3:0.
Український футболіст з'явився на полі на 77 хвилині., проте не встиг відзначитись забитими голами чи результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Русин відзначився асистом та заробив пенальті в матчі за Сандерленд U-21.