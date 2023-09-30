Англія

Нападник провів на полі 20 хвилин.

Нападник Назарій Русин лише поступово завойовує місце у складі Сандерленда.

В матчі чергового тура Чемпіоншипа його команда грала на виїзді проти Шеффілд Венсдей та здобула перемогу з рахунком 3:0.

Український футболіст з'явився на полі на 77 хвилині., проте не встиг відзначитись забитими голами чи результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Русин відзначився асистом та заробив пенальті в матчі за Сандерленд U-21.