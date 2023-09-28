Українцеві дають шанс проявити себе в Англії.
НАЗАРІЙ РУСИН, ФОТО САНДЕРЛЕНД
28 вересня 2023, 17:30
Головний тренер Сандерленда Тоні Моубрей висловився перед матчем 9-го туру Чемпіоншипа проти Шеффілд Венсдей та озвучив перспективи Назарія Русина.
"Для Русина було важливо вийти на поле минулого тижня проти Кардіффа. У найближчі тижні він отримає більше можливостей", — цитує тренера пресслужба клубу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Назарій Русин дебютував за дорослу команду англійського клуба.