Головний тренер Сандерленда Тоні Моубрей висловився перед матчем 9-го туру Чемпіоншипа проти Шеффілд Венсдей та озвучив перспективи Назарія Русина.

"Для Русина було важливо вийти на поле минулого тижня проти Кардіффа. У найближчі тижні він отримає більше можливостей", — цитує тренера пресслужба клубу.

TM: 'It was important for Rusyn to get on the pitch last week against Cardiff — he will get more opportunities in the coming weeks.'