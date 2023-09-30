Аргентинець не обійдеться без хірургічного втручання.
Лісандро Мартінес, getty images
30 вересня 2023, 14:10
Манчестер Юнайтед продовжує втрачати футболістів через пошкодження різного ступені складності. Раніше стало відомо, що Лісандро Мартінес буде поза грою протягом тривалого періоду через загострення отриманої ще у квітні травми стопи.
Як повідомляє видання Sky Sports, аргентинському захиснику знадобиться хірургічне втручання, а період реабілітації займе 2-3 місяці.
Зазначимо, що в цьому сезоні Лісандро Мартінес відіграв шість матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пошкодження також отримав новачок команди Серхіо Регілон.