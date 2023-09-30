Англія

Аргентинець не обійдеться без хірургічного втручання.

Манчестер Юнайтед продовжує втрачати футболістів через пошкодження різного ступені складності. Раніше стало відомо, що Лісандро Мартінес буде поза грою протягом тривалого періоду через загострення отриманої ще у квітні травми стопи.

Як повідомляє видання Sky Sports, аргентинському захиснику знадобиться хірургічне втручання, а період реабілітації займе 2-3 місяці.

Зазначимо, що в цьому сезоні Лісандро Мартінес відіграв шість матчів на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що пошкодження також отримав новачок команди Серхіо Регілон.