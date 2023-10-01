Англія

Учасники скандального поєдинку отримали свій вердикт.

Головний арбітр матчу чемпіонату між Ліверпулем та Тоттенгемом - Getty Images

Головний арбітр матчу чемпіонату між Ліверпулем та Тоттенгемом - Getty Images

Арбітри ВАР, котрі працювали на матчі Ліверпуля і Тоттенгема, відсторонені від суддівства поєдинків нинішнього туру чемпіонату Англії - повідомляє ресурс 90 minut.

Даррен Інгланд і Ден Кук прийняли ряд серйозних та вплинувших на підсумковий результат рішень, тому не приймуть участь у матчах Ноттінгем Форест та Брентфорда і Фулгема та Челсі.

Спершу вони підказали дати червону картку Кертісу Джонсу, а далі не зарахували чистий гол колективу Юргена Клоппа через невірно ідентифікований офсайд.

Ліверпуль в підсумку програв Тоттенгему у виїзному матчі, забивши автогол у виконанні Жоеля Матіпа.