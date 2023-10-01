Англія

Австралієць не оминув скандальний епізод у матчі за участі його команди.

У сьомому турі АПЛ, Тоттенгем у компенсований до другого тайму час вирвав перемогу у Ліверпуля (2:1). Матч запам'ятався декількома суперечливими рішеннями арбітрів ВАР, які вплинули на результат двобою. Після гри свій коментар стосовно системи ВАР дав головний тренер "шпор" Анге Постекоглу. Його слова наводить сайт goal.com.

"Скажу під запис, що ніколи не був шанувальником ВАР із того часу, як система з'явилася. Є лише одна причина: я вважаю, що ВАР ускладнює ті галузі гри, у яких раніше, як мені здавалося, все було зрозуміло. Водночас я можу зрозуміти, чому поява таких технологій була неминуча. Ми маємо з цим миритися.

Вважаю, люди помиляються, думаючи, що ВАР безгрішний. Не думаю, що допоможе хоч якась технологія, бо дуже багато в нашій грі не грунтується на фактах. Усе залежить від інтерпретації. Судді все ще залишаються звичайними людьми", — сказав Анге Постекоглу.