Англія

Футболісту не сподобалося суддівство в зустрічі.

Алексіс Мак Аллістер може отримати дискваліфікацію за висловлювання щодо суддівства у матчі проти Тоттенгема - повідомляє Sky Sports News.

Півзахисник Ліверпуля сказав після даної зустрічі, що лондонський колектив мав на полі 12 гравців, натякаючи на суддівські рішення бригади арбітрів.

FA розглядає варіант із покаранням футболіста, проте не відомо яким воно буде.

Мерсисайдський клуб поступився на виїзді із рахунком 1:2, а його чистий гол відмінили через неправильний офсайд.