Англія

Лондонському клубу потрібний центральний нападник.

Віктор Осімген у січні може перейти до Челсі, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, клубу потрібен бомбардир, незважаючи на те, що влітку був придбаний Ніколас Джексон.

Челсі придивляється до Віктора Осімгена з Наполі, а також є інтерес до Айвена Тоуні з Брентфорда.

Зазначимо, що Осімген забив 5 голів у семи матчах цього сезону Серії А.

Нагадаємо, що Наполі та форвард посварилися через пости у Tik Tok, котрі були образливими та потрапили туди через взлом акаунту італійського клубу.