Англія

Незабаром запис з'явиться у мережі.

Ліверпуль отримав аудіозапис із кімнати VAR, повідомив журналіст Льюїс Стіл.

За інформацією джерела, тепер "червоні" розглянуть інцидент перед тим, як приймати рішення про наступний крок.

Посадовці VAR Англії та особисто Кук вирішили, що гол Луїса Діаса має бути зарахований у ворота Тоттенгема, однак вони не змогли повідомити про це арбітру, який прийняв рішення самостійно.

Очікується, що пізніше запис розмов з'явиться у мережі до кінця тижня.

Раніше повідомлялося, що судді ВАР матчу Ліверпуль — Тоттенгем відсторонені від праці у АПЛ цього туру.