Англія

Португальський вінгер може опинитися в англійській Прем'єр-лізі.

Лондонський Тоттенгем входить у число клубів, які стежать за ситуацією португальського вінгера Аль-Іттіхада Жоти, повідомляє портал 90min.

Цього літа 24-річний гравець перебрався у Саудівську Аравію. Селтік отримав за нього майже 30 мільйонів євро. Проте, кар'єра Жоти в Аль-Іттіхаді не склалася майже від самого початку. Нападник не з'являється на полі ще з початку вересня. За повідомленнями, він залишив розташування клубу через невизначені причини, тож керівництво клубу виключило його із заявки через ліміт легіонерів.

Між клубом та гравцем тривають переговори для знаходження рішення, а сам португалець сподівається, що його відпустять вільним агентом і тоді він негайно повернеться до Європи. Проте, саудівський клуб може поки що залишити гравця, щоб продати його у січні.

Зацікавленим у безкоштовному залученні Жоти до свого складу є Тоттенгем австралійця Анге Постекоглу. Саме 58-річний спеціаліст свого часу підписав гравця у Селтік. Для шотландського клубу трансфер португальця був найдорожчим в історії — Бенфіка отримала за свого вихованця понад 16 мільйонів євро. Під керівництвом Постекоглу він провів 83 матчі в усіх турнірах, відзначившись 28 голами та 26 асистами.