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У липні португалець перебрався до саудівського клубу з Селтіка за 29 мільйонів євро.

Вінгер Аль-Іттіхада Жота більше не зможе допомогти своїй новій команді у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє Itti Mania із посиланням на журналіста Хаттана Альнажара.

За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу ухвалило рішення виключити 24-річного португальця із заявки клубу в чемпіонаті через ліміт легіонерів.

Також наголошується, що місце Жоти займе інший новачок — італійський захисник Луїс Феліпе, який лише вчора став гравцем саудівського клубу, перейшовши з Бетіса за 25 мільйонів євро.

Додамо, що Жота підписав контракт із Аль-Іттіхадом у липні цього року, перейшовши із Селтика за 29 млн євро. На його рахунку п'ять матчів та один забитий м'яч.

У літнє міжсезоння склад Аль-Іттіхада поповнили Карім Бензема, Фабіньо та Н'Голо Канте.

Після п'яти турів Аль-Іттіхад посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.