У липні португалець перебрався до саудівського клубу з Селтіка за 29 мільйонів євро.
Жота, Getty Images
08 вересня 2023, 09:20
Вінгер Аль-Іттіхада Жота більше не зможе допомогти своїй новій команді у чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє Itti Mania із посиланням на журналіста Хаттана Альнажара.
За інформацією джерела, керівництво саудівського клубу ухвалило рішення виключити 24-річного португальця із заявки клубу в чемпіонаті через ліміт легіонерів.
Також наголошується, що місце Жоти займе інший новачок — італійський захисник Луїс Феліпе, який лише вчора став гравцем саудівського клубу, перейшовши з Бетіса за 25 мільйонів євро.
Додамо, що Жота підписав контракт із Аль-Іттіхадом у липні цього року, перейшовши із Селтика за 29 млн євро. На його рахунку п'ять матчів та один забитий м'яч.
У літнє міжсезоння склад Аль-Іттіхада поповнили Карім Бензема, Фабіньо та Н'Голо Канте.
Після п'яти турів Аль-Іттіхад посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.