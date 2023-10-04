Англія

Пошкодження українського вінгера під час останнього матчу з Фулгемом виявилося несерйозним.

Челсі розпочав підготовку до виїзного матчу восьмого туру англійської Прем'єр-ліги проти Бернлі, опублікувавши на своєму офіційному сайті інформацію про поточну кадрову ситуацію в команді.

В останньому поєдинку проти Фулгема вінгер Михайло Мудрик, який забив тобі свій дебютний гол в АПЛ, також отримав м'язове пошкодження, проте пресслужба "синіх" підтвердила факт повернення українця до тренувань у загальній групі.

"Мудрик грав, тому що заслуговував на це. Він показав це під час тренувань. Він був справді зосередженим, і його результати на тренуваннях додали нам впевненості, щоб він міг зіграти", — сказав Маурісіо Почеттіно про Мудрика.

Таким чином, український вінгер може зіграти вже в наступному поєдинку проти Бернлі, який відбудеться 7 жовтня о 17:00 за київським часом.