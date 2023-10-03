Англія

Наставник "синіх" сподівається, що пошкодження несерйозне і футболіст буде доступний найближчого вікенду.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав травму у матчі сьомого туру англійської Прем'єр-ліги проти Фулгема (2:0).

22-річний українець вийшов у стартовому складі "синіх" та забив дебютний гол за Челсі в середині першого тайму, але згодом був замінений у перерві.

Як виявилося, футболіста було замінено через м'язове пошкодження, про що після гри розповів головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно.

"Мудрик відчув щось у своєму квадрицепсі, що нам потрібно оцінити. Він не відчував себе комфортно, продовжуючи грати. Ми сподіваємося, що це не буде великою проблемою і що він зможе бути доступним у суботу", — наводить слова Почеттіно офіційний сайт синіх".

Цього сезону Мудрик провів сім матчів, у яких забив один гол.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Фулгем — Челсі.