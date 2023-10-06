Українець гідно програв своєму партнеру по команді.
Ілля Забарний та Домінік Соланке, Getty Images
06 жовтня 2023, 11:59
Нападника Домініка Соланке визнано найкращим гравцем Борнмута за підсумками вересня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
За підсумками голосування 26-річний англієць набрав 50,6% голосів вболівальників серед 5668 тих, хто проголосував.
Друге місце в опитуванні посів український захисник Ілля Забарний (41,6%), за яким були півзахисник Раян Крісті (3,9) та хавбек Льюїс Кук (3,8).
Минулого місяця Соланке провів п'ять поєдинків, у яких забив три м'ячі.
Після семи турів Борнмут набрав три очки та посідає 19 місце у турнірній таблиці АПЛ.
Свій наступний матч "вишні" проведуть проти Евертона, у якому виступає українець Віталій Миколенко. Гра відбудеться завтра, 7 жовтня, о 17:00 за київським часом.