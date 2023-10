Поточний сезон в англійській Прем'єр-лізі продовжує набирати обертів!

На радість футбольним уболівальникам шостий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

За тиждень до цього Роберто Де Дзербі назвав переможний матч проти Борнмута з рахунком 3:1 найгіршим у виконанні Брайтона з того моменту, як він прийшов у клуб. Багато хто побачив у цих словах якийсь пафосний контекст, хоча логічним буде припущення, що екскерманич Шахтаря ще тоді побачив, що везіння все ж швидкоплинне, а фізичні кондиції його команди з урахуванням нового досвіду в єврокубках не є нескінченними.

Астон Віллу при Унаї Емері (хоча в принципі будь-яку команду Емері, якщо футбол будується на грі другим номером) можна порівняти з дуже болючим уколом або укусом. Іспанському фахівцю байдуже, скільки його суперник володіє м'ячем, адже знає, що його підопічні вміють і навчені використовувати будь-яку зручну можливість на контратаці, найменший вільний простір на футбольному полі. Брайтон, який піддавався пресингу з боку "левів" і не встигав швидко перебудовуватися з атакуючої фази в оборонну, став легкою мішенню для "Емерібола". На додаток до цього, Оллі Воткінс того дня безперечно встав з потрібної ноги і забивав усе те, що не зміг забити в минулих матчах.

Який можна зробити висновок? Нинішній Астон Віллі для досягнення поставленого рівня успішних результатів не потрібно намагатись перегравати суперника у футбол. Щоразу, коли Емері хоче вийти на новий рівень і, як то кажуть, намагатися домінувати, то це закінчується чимось схожим на перший тур з Ньюкаслом.

А що стосується Брайтона, то сприймати надто серйозно таке фіаско не варто, а тим більше обрушуватися зі шквалом критики у бік Де Дзербі, як це, наприклад, відбувалося під час його роботи у Шахтарі. Колись "чайки" мали забуксувати — Роберто це фактично "анонсував" ще тиждень тому. Тим паче сумніватися у кваліфікованості що Де Дзербі, що Мальдери — це вже просто несерйозно. У кожної команди бувають такі невдалі дні, і краще вони відбудуться на старті сезону, ніж стануть системною проблемою у відповідальний момент.

Астон Вілла – Брайтон 6:1

Голи: Воткінс, 14, 21, 65, Еступіньян, 26 (АГ), Ремзі, 85, Дуглас Луїс, 90+7 – Фаті, 50

Астон Вілла: Емі Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара (Тілеманс, 90), Луїс — Макгінн, Діабі (Дуран, 79), Дзаньйоло (Ремзі, 57) — Воткінс

Брайтон: Стіл — Велтман, Вебстер, Данк, Еступіньян (Лемпті, 46) — Гіншелвуд (Балеба, 87), Гілмор — Марч (Адінгра, 62), Велбек (Педро, 46), Мітома — Фергюсон (Фаті, 46)

Попередження: Дуглас Луїс, Дінь, Конса, Дуран – Уелбек, Фаті, Данк, Мітома

Центральний матч туру – жодних футбольних причин для його обговорення. Думаємо, всі вже читали і знають про черговий суддівський скандал в англійському футболі, і, на превеликий жаль, цей скандал був не першим і не останнім.

Ми не говоритимемо та не фантазуватимемо, чи втратив Ліверпуль у підсумку очко чи навіть цілих три. Не говоритимемо, що Тоттенгем переміг якось незаслужено та не зміг би цього зробити без Даррена Інгленда, який відповідав за VAR. Навіть два вилучення у складі Юргена Клоппа протягом матчу — моменти дискусійні, і для кожної з позицій знайдуться свої вагомі аргументи, чому там має бути червона, жовта, зелена або навіть помаранчева картка (не здивуємося, якщо англійські судді мають й такі). Головне – в іншому, в тому, що не потребує вибачень, які, як сказав Юрген Клопп, нікому не потрібні та нічого не змінять.

У нашу технологічну епоху достатньо просто трохи концентрації на робочому місці і не боятися виправити свою "людську помилку" тут і зараз шляхом звичайної комунікації зі своїм колегою. Невже це важче, ніж намагатися викрутитися за принципом "все так і має бути, ви нічого не бачили, а якщо все ж побачили — потім вибачимося"? Вони тепер додають по десять та більше хвилин чистого ігрового часу через різні паузи. Чи не почекали б ми ще якусь зайву хвилину, щоб ви могли виправити свою помилку та додатково перевірили б, чи був офсайд у Луїса Діаса (не було)? Але ні — цього ж немає в інструкціях, рекомендаціях, протоколах, тому краще просто змиритися з помилкою — все одно максимум що буде, так це вибачення та відсторонення від роботи на матч чи максимум — два.

Тут хочеться процитувати Жозе Моурінью, який у грудні 2020 року, у розпал пандемії коронавірусу, за кілька годин до матчу Тоттенгема проти Фулгема залишив саркастичний пост в Інстаграм: "Матч о 18:00… Ми досі не знаємо, чи гратимемо. Найкраща ліга світу". Можливо, вона тому і є найкращою, оскільки все функціонує за стандартами та прописаними протоколами, але ж непередбачувані людські помилки іноді потребують людських сміливих та швидких рішень тут і зараз, але умовний Інгленд не готовий брати на себе відповідальність, як і Саймон Гупер в якості головного арбітра не готовий був неочікувано зупинити гру, щоб розібратися. Але ж і Ліверпулю не потрібні ці післяматчеві вибачення — очків це не додасть у скарбницю. Та й Тоттенгему не потрібна допомога "12 гравця" в особі бригади арбітрів — вони й так дуже і дуже добре грають після призначення Постекоглу... Ми вже не говоримо про те, що всі ці протоколи також складають люди та не передбачають ситуацій, коли ви з колегою неправильно одне одного зрозуміли.

Тоттенгем - Ліверпуль 2:1

Голи: Сон Хин Мін, 36, Матіп, 90+6 (автогол) — Гакпо, 45+4.

Тоттенгем: Вікаріо — Удоджі (Девіс, 83), ван де Вен, Ромеро, Порро — Біссума (Гейб'єрг, 90), Сарр (Скіпп, 83) — Рішарліссон, Меддісон (Веліс, 90), Кулушевські — Сон Хин Мін (Соломон, 69).

Ліверпуль: Аліссон — Робертсон, ван Дейк, Матіп, Гомес (Конате, 73) — Джонс, Мак Аллістер (Гравенберх, 80), Собослаї — Луїс Діас (Ендо, 73), Салах (Александер-Арнольд, 74), Гакпо (Діогу Жота, 69).

Попередження: Удоджі, Біссума, Ромеро — Мак Аллістер, Салах, Діогу Жота, Робертсон, Аліссон.

Вилучення: Джонс, 26 (Ліверпуль,пряма червона), Діогу Жота, 69 (Ліверпуль, друга жовта).

Незважаючи на букмекерські котирування, Челсі не виглядав фаворитом у дербі Західного Лондона, яке закривало вчора сьомий тур АПЛ. Цьому була низка причин, починаючи від кадрових втрат і закінчуючи загалом відсутністю однієї єдиної концепції у грі Челсі при Маурісіо Почеттіно. Ця єдина концепція простежувалася під час передсезонної підготовки, але серйозна травма Крістофера Нкунку докорінно змінила тактичні плани аргентинця на старт сезону — з кожним туром ми почали переконуватися ще більше в теорії, що експеримент зі схемою з трьома захисниками проти Ліверпуля був банальним вимушеним заходом з урахуванням наявних кадрів у команді на той момент, а не разовою спробою підлаштовується під конкретного суперника.

Проти Фулгема, як і в минулих матчах, Челсі намагався грати першим номером і по можливості контролювати м'яч, але через відсутність системності у "синіх" це не стояло першочерговим завданням у минулому поєдинку. Звичайно, на більш спокійний темп з мінімізацією можливих ризиків був пов'язаний з двома відносно швидкими голами і подальшою перевагою в рахунку в два м'ячі. У минулих поєдинках Челсі створював моменти, але не реалізовував. Нині їх вдалося реалізувати, причому досить швидко. Шикарний пас Колвілла дозволив Михайлу Мудрику нарешті забити свій дебютний гол в АПЛ у футболці Челсі, що, безсумнівно, має зняти з нього морально цей тягар відповідальності за присутність нуля у графі забитих м'ячів протягом такого тривалого часу. Армандо Броя, який повернувся після травми і вийшов у старті через дискваліфікацію Ніко Джексона, закріпив цей результат своїм голом, нагадавши про свій статус дуже перспективного нападника ще з часів виступів в оренді за Саутгемптон.

Надалі було очевидно, що Фулгем більше часу проводитиме в атакуючій та передатакуючій фазах, але Челсі вдалося мінімізувати цю небезпеку, наскільки це було можливо при нинішньому стані справ. З відходом Александара Мітровича "дачники" втратили людину, яка приносила команді голи в далеко не найочевидніших моментах, тоді як Рауль Хіменес на даному етапі не готовий фізично компенсувати цю серйозну втрату для Фулгема. Карлос Вінісіус – тим більше. Хто знає, можливо, якби Лукич реалізував свій крутий момент, то вечір для команди Почеттіно міг би стати не таким простим, але з іншого боку – Бернд Лено також був змушений неодноразово рятувати Фулгем від третього пропущеного м'яча, особливо якщо згадувати удар Енцо Фернандеса.

Але є одне "але", яке може не дуже сподобатися вболівальникам Челсі. Фулгем — команда, яка дозволяє суперникам грати у свій футбол, тому для нинішнього Челсі "дачники" виявилися вельми зручним опонентом стилістично. Проте навіть з урахуванням цього моменту гра могла будь-якої миті піти зовсім іншим руслом, а ми б зараз могли говорити про чергову втрату очок у виконанні "синіх", а не їх перемогу в дербі. Контроль над ситуацією, навіть із перевагою у два м'ячі, — те, над чим Челсі має працювати. Наявність певної хаотичності — те, що простежується моментами у Челсі, і це навряд чи хоче бачити Почеттіно на дистанції та в перспективі.

Фулгем — Челсі 0:2

Голи: Мудрик, 18, Броя, 19

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Рім, Робінсон — Рід (Кейрні, 66), Палінья, Перейра (Лукіч, 75) — Вілсон (Івобі, 53), Хіменес (Вінісіус, 53), Вілліан

Челсі: Санчез — Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл — Кайседо (Мадуеке, 90+6), Галлагер — Палмер (Угочукву, 78), Фернандес (Матос, 90+5), Мудрик (Маатсен, 46) — Броя (Стерлінг, 65)

Легка прогулянка для Арсеналу на Віталіті Стедіум та допомога Каю Гаверцу. Одна з варіацій "українського дербі" в АПЛ, в якій Ілля Забарний та Олександр Зінченко обидва по праву можуть вважатися гравцями стартового складу, але радість від підсумкового результату була лише для другого з них. Андоні Іраола та Мікель Артета також знайомі один з одним уже 30 років з часів виступів за юніорську команду Антігуоко – зараз вони тренери клубів АПЛ, але рівень та підготовка другого на даному етапі кардинально перевищує рівень першого.

Так, нарешті вболівальники Арсеналу переглянули матч своєї улюбленої команди в рамках АПЛ на одному подиху, без валідолу, так ще й капітан "канонірів" Мартін Едегор вирішив віддати право виконати другий пенальті у ворота Борнмута Каю Гаверцу, дебютний гол якого за Арсенал має позитивно позначитися на психології після шквалу критики на його адресу. Що ж, фанати Арсеналу, які приїхали підтримати свою команду на Віталіті Стедіум, уже нагородили Гаверца персональним чантом із переробленою піснею Шакіри.



І так, наскільки легкою була ця перемога у виконані лондонців, що доводиться переважно звертати увагу лише на навколофутбольні деталі щодо цього матчу. Арсенал залишився з Тоттенгемом єдиними командами АПЛ, які поки що не знають поразок у цьому сезоні.

Борнмут — Арсенал 0:4

Голи: Сака, 17, Едегор, 43, (пен.), Гаверц, 53 (пен.), Вайт, 90+3

Це вже не 0:8, але все одно чергова поразка Шеффілд Юнайтед. "Клинки" зберігають останній рядок за підсумками матчу з Вест Гемом. Вони також продовжують зберігати нуль у графі перемог та лише одне набране очко у своєму активі. Відверто кажучи, поки що абсолютно незрозуміло, за рахунок чого Шеффілд Юнайтед збирається намагатися зберегти місце в еліті. Якщо, звичайно, таке завдання перед командою взагалі стоїть.

Вест Гем - Шеффілд Юнайтед 2:0

Голи: Боуен, 24, Соучек, 37

Як Вулвергемптон та Манчестер Сіті подарували головну сенсацію вихідних? Поразки чинного чемпіона саме в цьому матчі не чекав точно ніхто — все-таки "вовки" мають статус команди, якій доведеться ще поборотися за своє місце у Прем'єр-лізі. Однак футбол далеко не завжди керується логікою та статистичними показниками, тому трапляється і таке, що в активі твого суперника може бути всього три удари, тільки один — у площину воріт, але при цьому є два забиті голи і переможний підсумковий результат.

Гвардіола відзначав напередодні поєдинку одного "корейського хлопця", забувши його ім'я та прізвище. В результаті керманич Манчестер Сіті познайомився з ним ближче, коли той самий Хван Хі Чхан забив після контратаки переможний для Вулвергемптона гол.

У чому "вовки" були кращими за володарів требла — це в єдиноборствах, перехопленнях, фізиці та грі в обороні в цілому, що вони вже демонстрували проти Манчестер Юнайтед. Доля повернула борг колективу Гарі О'Ніла в протистоянні з іншим манчестерським клубом, якому, нагадаємо, ще доведеться грати без Родрі проти лондонського Арсеналу. Цікаво? Звісно ж цікаво!

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 2:1

Голи: Діаш, 13 (АГ), Хван, 66 — Х. Альварес, 58

Лутон – з першою перемогою! Евертон — без слів. Миколенко — не винен. Сьомий тур став щасливим і для головного аутсайдера АПЛ в особі Лутона (принаймні саме таким статусом "нагородили" скромний клуб із однойменного міста ще перед стартом сезону). "Капелюшникам" вдалося обіграти прямого конкурента в боротьбі за виживання в особі Евертона, причому зробити це на Гудісон Парк.

Чи винен Віталій Миколенко у другому пропущеному голі своєї команди? Звісно, винен. Але це тільки якщо у футболі потрібно одному відповідати за двох суперників під час оборонної фази. А якщо серйозно, це вже питання риторичне, чому центрфорвард Морріс опинився повністю вільним на фланзі, і хто з оборони Евертона мав ним опікуватися, коли Миколенко вже "забрав" на себе іншого суперника?

Та й голкіпер, у даному випадку Джордан Пікфорд, повинен у таких ситуаціях курирувати обороною і їй підказувати, але у підсумку виходить, що з чисельною перевагою при подачі штрафного Евертон примудрився пропустити. Ще раз: 8 гравців Лутона (не рахуючи того, хто робив навісну передачу) проти 10 гравців Евертона.

Евертон — Лутон 1:2

Голи: Калверт-Льюїн, 45 - Лок'єр, 24, Морріс, 31

Хто винен у черговій невдачі Манчестер Юнайтед цього разу? Декількома днями раніше до цього матчу Крістал Пелес зазнав розгромної поразки від Манчестер Юнайтед у Кубку англійської ліги (0:3). Рой Годжсон тоді задіяв помітну ротацію складу, а ось Ерік тен Гаг, за наявності великої кількості травм, випустив щось більше схоже на основу, нехай і без Фернандеша з Рашфордом. Але вже в рамках АПЛ ми бачили оптимальний склад Крістал Пелес, а за підсумком ще й мінімальну перемогу "орлів".

Годжсон — перший в історії тренер, який не програв п'ять матчів поспіль на Олд Траффорд в АПЛ, а за перемогу варто дякувати захиснику Андерсену та його неймовірному удару. Відверто кажучи, такий незадовільний Манчестер Юнайтед результат абсолютно не здивував. Поки тен Гаг може все списувати на чисельні травми та кадрові втрати через "неспортивні" причини, при цьому тихенько замовчуючи те, як його команда "вбивалася" одним складом у кількох турнірах у період після чемпіонату світу у Катарі.

Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 0:1

Гол: Андерсен, 25

Ньюкасл забрав своє проти Бернлі. Команда Едді Гау завдала колективу Венсана Компані чергової поразки в сезоні. Результат – очікуваний. Єдине, що цікавить у контексті Бернлі зараз, — чи варто очікувати переходу "бордових" до прагматичного футболу заради необхідних результатів, адже вже неодноразово доводиться переконуватися, що "сучасному" стилю Бернлі моментами не вистачає рівня виконавців, а точніше їхньої фізичної підготовленості на всю дистанцію матчів на рівні АПЛ.

Ньюкасл Юнайтед — Бернлі 2:0

Голи: Альмірон, 14, Ісак, 76 (пен.)

Ноттінгем Форест у меншості вирвав нічию з Брентфордом. Здавалося б, грізна команда Томаса Франка вже давно заслужила свій статус незручного і непоступливого суперника для будь-якого клубу АПЛ, але за фактом у семи стартових турах "бджоли" здобули лише одну перемогу при двох поразках. Більше того, Ноттінгем Форест вдалося врятувати нічию вже граючи у меншості та мінімально поступаючись у рахунку. А що було б, якщо Брентфорд перебудувався б вчасно після забитого гола на схему з трьома центрбеками, яку Франк використовує виключно в матчах з топовими суперниками? Можливо, і результат міг бути більш вдалим для лондонців з урахуванням наявності червоної у "лісників".

Ноттінгем Форест — Брентфорд 1:1

Голи: Домінгес, 65 — Нергор, 58

Вилучення: Ніакате, 56 (Ноттінгем Форест, друга жовта)

Кращий тренер туру: УНАЇ ЕМЕРІ (Астон Вілла)

P. S. Михайло Мудрик потрапив у символічну збірну великим авансом, та й чому б не підтримати нашого співвітчизника?

+ перенесений матч 2-го туру Лутон Таун — Бернлі (03.10.2023, 21:30)

Чим відрізняється БрайтON та БрайтOFF:

Ерік тен Гаг, коли зрозумів, що після поразки від Крістал Пелес більше не зможе звинуватити ні Кріштіану Роналду, ні Джейдона Санчо, ні Давіда де Хеа:

Ten hag after realising he cannot blame Ronaldo,Sancho and de gea anymore. pic.twitter.com/8TCp76P9Ze