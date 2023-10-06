Англія

Норвежець привчив вболівальників до своєї надрезультативності.

Зірка Манчестер Сіті Ерлінг Голанд розповів, як люди ставляться до його результативності. Нагадаємо, перед початком минулого сезону норвежець переїхав до Ман Сіті з Дортмунда. Наразі у 23-річного нападника 44 точних удари в АПЛ.

"Люди більше шоковані, коли я не забиваю, ніж коли забиваю, я до цього ставлюся позитивно. Я для цього і підписав контракт з Манчестер Сіті, щоб забивати багато голів, можливо, я не очікував, що в мене тут буде така результативність, але мене влаштовує така тенденція", – наводить слова Голанда The Telegraph.