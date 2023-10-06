У команди Массіміліано Аллегрі знову проблеми зі складом.
Федеріко К'єза, Getty Images
06 жовтня 2023, 12:39
Півзахисник Федеріко К'єза та нападник Душан Влахович можуть пропустити майбутній поєдинок італійської Серії А проти Торіно. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.
За інформацією джерела, обидва футболісти мають проблеми зі здоров'ям.
У 25-річного італійця м'язове ушкодження, а у 23-річного серба проблеми зі спиною.
Сьогодні, 6 жовтня, обидва гравці пройдуть обстеження, після якого стане відома їхня доля на завтрашню гру.
Матч Ювентус – Торіно відбудеться завтра, 7 жовтня, о 19:00 за київським часом.