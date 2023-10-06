Італія

У команди Массіміліано Аллегрі знову проблеми зі складом.

Півзахисник Федеріко К'єза та нападник Душан Влахович можуть пропустити майбутній поєдинок італійської Серії А проти Торіно. Про це повідомляє Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерела, обидва футболісти мають проблеми зі здоров'ям.

У 25-річного італійця м'язове ушкодження, а у 23-річного серба проблеми зі спиною.

Сьогодні, 6 жовтня, обидва гравці пройдуть обстеження, після якого стане відома їхня доля на завтрашню гру.

Матч Ювентус – Торіно відбудеться завтра, 7 жовтня, о 19:00 за київським часом.