Туреччина

Дурсун Озбек відреагував на слова Сергія Палкіна.

Президент турецького Галатасараю Дурсун Озбек прокоментував можливі претензії донецького Шахтаря щодо трансферу вінгера Тете.

"Заява донецького Шахтаря? Ми отримали висновки від юридично значущих інститутів щодо трансферу Тете.

Трансфер Тете законний! Якби це було не так, Турецька футбольна федерація не дозволила б йому грати", — наводить слова Озбека Milliyet.

Раніше стало відомо, що Шахтар має намір сперечатися з ФІФА щодо трансферів своїх гравців, які покинули клуб через війну з росією.

Після початку війни в Україні Тете перебрався до Ліону на правах оренди, а потім у січні 2023 року його віддали в оренду Лестеру. Влітку Тете ненадовго повернувся до України, після чого перейшов у Галатасарай, незважаючи на контракт із Шахтарем до кінця цього року.

Цього сезону Тете провів дев'ять поєдинків, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.