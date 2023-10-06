Англія

Іспанський фахівець визначив основних конкурентів своєї команди у поточному сезоні.

Пеп Гвардіола відповів на питання стосовно головних конкурентів "містян" у цьому сезоні АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Безумовно, зараз Арсенал та Ліверпуль основні конкуренти Манчестер Сіті у АПЛ.

Щоб аналізувати, хто претендуватиме на титул, потрібно оцінити перші десять ігор. Ми ще не провели стільки матчів. Потрібно почекати, але великі клуби завжди серед претендентів на титул", — сказав головний тренер Манчестер Сіті.

Наразі, команда Пепа Гвардіоли йде першою у турнірній таблиці АПЛ з 18 пунктами у активі. Арсенал Мікеля Артети йде третім, поступаючись лише за додатковими показниками Тоттенгему. Ліверпуль посідає четверту позицію з 16 набраними пунктами.