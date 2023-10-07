Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 8-го туру чемпіонату Англії, який пройде 7 жовтня і розпочнеться о 17:00.

У рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Бернлі та лондонським Челсі, яке пройде на стадіоні Терф Мур.

СУБОТА, 7 ЖОВТНЯ, 17:00. ТЕРФ МУР, БЕРНЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

"Оновлений" і "сучасний" Бернлі після повернення до вищого дивізіону Англії поки що не вражає рівнем своїх результатів. Однак щодо рівня гри підопічних Венсана Компані не варто бути настільки категоричними: десь "бордовим" відверто не вистачає реалізації моментів, десь – фізичних кондицій тримати цей високий рівень інтенсивності протягом усього матчу, а десь – рівня виконавців.

На даний момент Бернлі займає 18-й рядок у турнірній таблиці АПЛ, здобувши у своєму останньому перенесеному матчі з Лутоном свою першу перемогу. І, варто зазначити, саме в тому поєдинку "бордові" не прагнули до тотального контролю м'яча, а це означає, що тренерський штаб Компані готовий робити певні висновки та зміни для досягнення результатів на дистанції, якими поки що команда похвалитися не може. Але незважаючи на це, Бернлі — це граюча команда, при цьому це також команда, яка і сама дає грати суперникам.

Щодо Челсі, після низки незадовільних результатів команда Маурісіо Почеттіно, здається, нарешті повернулася на переможну стежку. Спочатку "сині" змогли вибити грізний Брайтон із Кубка англійської ліги завдяки єдиному голу Ніко Джейсона, а у своєму останньому турі Прем'єр-ліги вони здобули впевнену перемогу над Фулгемом з рахунком 2:0, де свій дебютний гол у АПЛ нарешті забив наш Михайло Мудрик.

Чи означають останні позитивні результати Челсі те, що криза вже остаточно позаду? На це питання відповідь зможе дати лише час, але єдине, що можна констатувати зараз точно – Бернлі зі стилістичної точки зору має стати доволі зручним суперником для команди Маурісіо Почеттіно. "Бордові" готові надавати вільний простір, що теоретично має принести свої дивіденди швидким флангам Челсі.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Маурісіо Почеттіно. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1,77, тоді як потенційний успіх Бернлі оцінюється показником 4,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,95.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Бернлі: Траффорд — Робертс, Дахіль, Баєр, Тейлор — Берге, Каллен, Браунгілл — Амдуні, Фостер, Колеошо

Челсі: Роберт Санчес — Кукурелья, Дісасі, Тіаго Сілва, Колвілл — Кайседо, Галлагер, Енцо Фернандес — Палмер, Броя, Мудрик

Не зіграють: Гудмундссон, Мануел, Редмонд, Обафемі, Ремзі — Лавія, Фофана, Нкунку, Чілвелл, Джеймс, Беттінеллі, Гюсто

Під питанням: Екдаль — Кайседо, Чуквуемека, Чалоба, Бадьяшиль, Мудрик

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