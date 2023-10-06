Англія

Англійський нападник підписав нову, довгострокову угоду з клубом.

Центральний нападник Оллі Воткінс продовжив свою угоду з Астон Віллою до липня 2028 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

В Астон Віллі нагадали, що нещодавно 27-річний англійський гравець відсвяткував свій 50-й гол за команду. Він приєднався до клубу у вересні 2020 року. Тоді Брентфорд отримав за нього 34 мільйони євро.

15 його голів у минулому сезоні допомогли Астон Віллі зайняти єврокубкове місце. У кожному з трьох сезонів у клубі він досягав двозначних гольових показників.

У сезоні 2023/24 Воткінс вже провів 12 ігор за Астон Віллу в усіх турнірах, відзначившись 7 голами і 3 асистами. Портал transfermarkt оцінює англійця у 40 мільйонів євро.

Варто зазначити, що нещодавно 27-річний гравець двома хет-триками повторив досягнення Енді Грея.