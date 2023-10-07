Англія

"Шпори" демонструють дивовижні результати.

У рамках восьмого туру АПЛ, лондонський Тоттенгем граючи у меншості мінімально здолав Лутон (1:0). Після цієї перемоги, команда Анге Постекоглу набрала 20 очок (шість перемог та дві нічиї) та перемістилася на першу сходинку англійського чемпіонату.

Як повідомляє твіттер OptaJoe, для "шпор" це найкращий старт з сезону 1960/61. Тоді клуб з Північного Лондону став чемпіоном Англії.

Раніше, головний тренер Тоттенгема висловився стосовно системи ВАР.