Англія

Керманич дав свій коментар.

Челсі з Мудриком у вольовому стилі здобув перемогу над Бернлі. Коментар після гри дав головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно.

"Гадаю, що команда зіграла прекрасно, виступ був чудовим і похід на міжнародну перерву після такого перформансу дарує зовсім інші емоції.

Коли ти пропускаєш першим, а у підсумку перемагаєш, то це завжди причина пишатись собою за таке досягнення. Вся команда зіграла чудово. Ми були солідними. Нам вдалось забити перед перервою, що допомогло нам впевненіше контролювати гру у другому таймі".

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"Це ж його робота, він повинен грати добре, чи не так? Сьогодні він провів хороший матч, був залучений до всіх наших голів. Я дуже радий за нього та команду", — наводить слова Почеттіно BBC.

У наступному турі Бернлі зіграє в гостях у Брентфорда, а на Челсі очікуватиме домашнє лондонське дербі проти Арсенала.