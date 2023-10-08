Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 7 жовтня 2023 року, 17:00.

У поєдинку восьмого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі здобув вольову перемогу над Брентфордом (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли у воротах "червоних дияволів" розписався Єнсен.

Команда Еріка тен Гага намагалася відігратися, але нічого не виходило до початку компенсованого часу до другого тайму, в якому Скотт Мактоміней оформив дубль.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Брентфорд у 8 турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1

Голи: Мактоміней, 90+3, 90+7 – Єнсен, 26.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Еванс, Магвайр, Лінделеф (Марсьяль, 71) – Каземіро (Еріксен, 46), Амрабат (Мактоміней, 87) – Фернандеш, Маунт (Антоні, 63), Рашфорд (Гарначо, 63) – Гойлунд.

Брентфорд: Стракоша – Коллінз, Піннок, Аєр – Расмуссен, Єнсен (Годдос, 84), Нергор, Янельт (Оньєка, 70), Гікі – Мбемо, Вісса (Мопе, 70).

Попередження: Гікі, Нергор, Коллінз, Янельт, Мопе.