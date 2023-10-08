Еквадорський гравець може перебратися в АПЛ.
П'єро Інкап'є, Getty Images
08 жовтня 2023, 15:15
Еквадорським центральним захисником леверкузенського Баєра П'єро Інкап'є цікавився Ліверпуль, передає портал 90min.
Ліверпуль прагне придбати нового центрального захисника, але влітку "червоні" відмовилися від трансферу 21-річного Інкап'є, так як вирішили зосередити зусилля на перебудові півзахисної ланки.
Агент гравця Мануель Сьєрра підтвердив, що інтерес з боку Ліверпуля залишається і клуб розглядає можливість зимового трансферу.
Станом на зараз, Інкап'є провів лише 113 хвилин у 4 матчах в усіх турнірах у складі Баєра цього сезону. Місцем в основі він поступається Джонатану Та, Едмонду Тапсоба та Оділону Коссуну.
Портал transfermarkt оцінює захисника у 35 мільйонів євро.