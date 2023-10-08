Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Манчестер Сіті.

Лондонський Арсенал та Манчестер Сіті зіграють центральний матч восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Емірейтс.

Мікель Артета, після поразки від французького Ланса (1:2), залучив до стартового складу Вайта на правому фланзі захисту, тоді як Жоржиньйо долучиться до центральної трійки, а Нкетіа виступатиме в трикутнику атаки. Олександр Зінченко звично розміститься на лівому фланзі оборони.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над німецьким РБ Лейпциг (3:1), використав із перших хвилин Аке до пари в центрі оборони, тоді як Ковачич зіграє в опорній зоні, а Альварес повернеться на позицію під нападником.

Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Райс, Жоржиньйо — Троссар, Жезус, Нкетіа.

Запасні: Рамсдейл, Томіясу, Ківьор, Парті, Сміт-Роу, Вієйра, Нельсон, Мартінеллі, Гаверц.



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс, Ковачич — Б. Сілва, Х. Альварес, Фоден — Голанд.

Запасні: Ортега, Філліпс, Стоунз, Гріліш, Доку, Аканджі, Нунеш, Бобб.



Гра Арсенал — Манчестер Сіті почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.