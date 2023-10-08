Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 16:00.
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08 жовтня 2023, 18:31
У рамках восьмого туру чемпіонату Англії Брайтон на своєму полі приймав Ліверпуль.
Колектив Юргена Клоппа не зумів утримати перемогу над господарями.
Огляд матчу:
Брайтон — Ліверпуль 2:2
Голи: Адінгра, 20, Данк, 78 — Салах, 40, 45+1 (пен.)
Попередження: Де Дзербі, 71, Балеба, 90+4 — Собослаї, 67, Гомес, 86
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, Ігор (ван Геке, 63), Марч — Адінгра, Гросс, Жуан Педро (Фаті, 89), Балеба, Мітома — Фергюсон (Велбек, 60)
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 80), Матіп (Конате, 73), Ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер, Елліотт (Гравенберх, 46) — Салах, Нуньєс, Діас.