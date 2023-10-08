У рамках восьмого туру чемпіонату Англії Брайтон на своєму полі приймав Ліверпуль.

Колектив Юргена Клоппа не зумів утримати перемогу над господарями.

Огляд матчу

Брайтон — Ліверпуль 2:2
Голи: Адінгра, 20, Данк, 78 — Салах, 40, 45+1 (пен.)

Попередження: Де Дзербі, 71, Балеба, 90+4 — Собослаї, 67, Гомес, 86

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, Ігор (ван Геке, 63), Марч — Адінгра, Гросс, Жуан Педро (Фаті, 89), Балеба, Мітома — Фергюсон (Велбек, 60)

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 80), Матіп (Конате, 73), Ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер, Елліотт (Гравенберх, 46) — Салах, Нуньєс, Діас. 