Лондонці переманили фахівця з Астон Вілли.
Йохан Ланге, getty images
09 жовтня 2023, 23:24
Тоттенгем непогано підсилив склад команди в минуле літнє трансферне вікно, проте провів роботи й з підсилення керівного складу.
Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, новим спортивним директором "шпор" став Йохан Ланге, який до цього працював в Астон Віллі.
Стверджується, що данський спеціаліст буде відповідати за підбір персоналу, пошук талантів в академії клуба та аналітику.
У Бірмінгемі Ланге працював з 2020 року на посаді спортивного директора, а з червня цього року був директором з розвитку футболу та академій клуба.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем видав найкращий старт із сезону-1960/61.