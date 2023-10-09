Англія

Лондонці переманили фахівця з Астон Вілли.

Тоттенгем непогано підсилив склад команди в минуле літнє трансферне вікно, проте провів роботи й з підсилення керівного складу.

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клуба, новим спортивним директором "шпор" став Йохан Ланге, який до цього працював в Астон Віллі.

Стверджується, що данський спеціаліст буде відповідати за підбір персоналу, пошук талантів в академії клуба та аналітику.

У Бірмінгемі Ланге працював з 2020 року на посаді спортивного директора, а з червня цього року був директором з розвитку футболу та академій клуба.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем видав найкращий старт із сезону-1960/61.