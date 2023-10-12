Англія

Англійський колектив стежили за гравцем ще під час його виступів у Франції.

Французький центральний півзахисник менхенгладбахської Боруссії Куадіо Ману Коне виступає в німецькій Бундеслізі вже третій сезон і з кожним наступним матчем у його виконанні інтерес із боку більш іменитих колективів виключно посилюється.

Мюнхенська Баварія — звичний претендент на будь-якого яскравого виконавця в рідній країні, проте цього разу "Рекордмайстеру" доведеться конкурувати в питанні трансферу 22-річного футболіста з англійським Ліверпулем.

Талант Коне для "червоних" не є відкриттям — вони вели спостереження за ним ще під час виступів у складі французької Тулузи, але в 2021 році "жеребці" були більш спритними в питанні виплати 9 млн євро.

Цього ж разу розмови про можливий трансфер починатимуться вже з позначки в 40 млн євро, тому Баварія та Ліверпуль чекатимуть оновлення інформації щодо Ману ближче до зимового трансферного вікна.

Тим часом француз зіграв тільки два матчі в новому сезоні через травму коліна.