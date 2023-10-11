Німеччина

Французький гравець опинився у сфері інтересів чемпіона Німеччини.

Французький центральний півзахисник Боруссії Менхенгладбах Ману Коне цікавить мюнхенську Баварію, повідомив журналіст видання Bild Крістіан Фальк.

Баварія стежить за 22-річним гравцем і розглядає можливість його підписання. Контракт Коне з Боруссією розрахований до липня 2025 року, але клуб має опцію його продовження ще на рік.

У цьому сезоні француз провів на полі лише 106 хвилин протягом двох матчів. Він пропустив початок сезону через травму коліна.

У попередніх двох сезонах Коне був основним гравцем Боруссії. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.