Англія

У клубі розчаровані рішенням керівництва.

Співробітники Манчестер Юнайтед розчаровані позицією клубу щодо Мейсона Грінвуда та Антоні, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією джерела, деякі співробітники почали активно шукати нову роботу, оскільки розчарувалися в клубі через позицію щодо Грінвуду та Антоні.

Частина персоналу, яка продовжує працювати в МЮ, зазначає, що це суперечить їхнім моральним принципам.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед веде перемовини із Ван-Біссакою щодо нового контракту.