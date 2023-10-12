У клубі розчаровані рішенням керівництва.
АНТОНІ, GETTY IMAGES
12 жовтня 2023, 15:57
Співробітники Манчестер Юнайтед розчаровані позицією клубу щодо Мейсона Грінвуда та Антоні, повідомляє Daily Mail.
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За інформацією джерела, деякі співробітники почали активно шукати нову роботу, оскільки розчарувалися в клубі через позицію щодо Грінвуду та Антоні.
Частина персоналу, яка продовжує працювати в МЮ, зазначає, що це суперечить їхнім моральним принципам.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед веде перемовини із Ван-Біссакою щодо нового контракту.