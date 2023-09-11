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Розповідаємо про те, як Антоні став зіркою світового масштабу та вляпався в серйозний скандал.

Три жінки звинувачують Антоні у насильстві. Вінгер був виключений зі збірної Бразилії на тлі розслідування, проведеного владою його рідної країни та поліцією Великого Манчестера.

Він рішуче заперечує звинувачення своєї колишньої дівчини, Габріели Каваллін, Райси де Фрейтас та Інгрід Лани, і дав інтерв’ю, в якому озвучив свою версію інциденту.

Антоні лише 23 роки. Свій футбольний шлях він розпочинав у фавелах Сан-Паулу, а доріс до гравця, за якого Манчестер Юнайтед заплатив 100 мільйонів євро. Хто цей бразильський хлопчина? Розповідаємо більш детально.

Антоні виріс в Осаско, одному з муніципалітетів, які протягом багатьох років були поглинені розгалуженим містом Сан-Паулу. Це небезпечний район: Антоні жив у фавелі, відомій місцевим жителям як "Inferninho" — "Маленьке пекло" — і розповідав про всюдисущість наркоторговців на вулицях.

У своїй колонці в The Players’ Tribune Антоні якось написав, що одного разу він побачив мертву людину дорогою до школи. "У фавелах ти стаєш ніби занімілим до цих речей", — написав він. "Іншого шляху не було. Тому я просто заплющив очі й перестрибнув через мертве тіло".

Футбол, як і для багатьох молодих бразильців, дав дорогу у життя. Спочатку Антоні відточував свої навички на вулиці, часто граючи зі своїм старшим братом, а потім перейшов на критий футзальний майданчик, коли його помітив директор місцевої команди. У 14 років він приєднався до академії Сан-Паулу, клубу, за який завжди вболівав.

Академія Сан-Паулу є однією з найшанованіших у Бразилії. Серед попередніх випускників — Кафу, Кака, Каземіро та Мілітао. Антоні не завжди вважався майбутньою зіркою — деякі тренери вважали, що йому не вистачає фізичної сили — але поступово викроював для себе місце під сонцем. До 2018 року, коли він дебютував у першій команді, припускали, що він піде стопами інших вінгерів Лукаса Моури та Давіда Нереса, обидва з яких оформили гучні трансфери до Європи на початку своєї кар’єри.

"Його сильними сторонами були його техніка, його здатність завершувати атаки і його розуміння гри", — сказав Жуніор Чаваре, колишній голова академії Сан-Паулу. "Ми багато працювали над фізичною стороною його гри, але я був упевнений, що він може багато чого розвивати".

"Щоразу, коли він виходив на поле, він демонстрував величезну індивідуальність. Він дійсно шукав відповідальності. Я вважав, що в нього достатньо якості, щоб грати за найкращу європейську команду".

На початку 2019 року Ентоні був визнаний найкращим гравцем на Копінья — найпрестижнішому молодіжному турнірі Бразилії та Мецці для скаутів з усього світу — і переніс цю форму на чемпіонат штату Сан-Паулу, продемонструвавши серію яскравих виступів, і забив у фіналі проти Корінтіанса. Після того, як він представляв свою країну на турнірі в Тулоні у Франції (Бразилія завоювала титул, а Антоні забив у фіналі), агенти почали уважно слідкувати за гравцем.

"Клуби завжди питали про нього", — сказав минулого року Александре Пассаро, колишній футбольний директор Сан-Паулу. "До нас прийшло так багато скаутів, щоб подивитися на його гру".

"Але на такій ранній стадії важко поєднати свої інтереси з інтересами закордонних клубів. У більшості випадків вони бачать потенціал гравця, але не хочуть за це платити. Вони хочуть платити за гравця таким, яким він є на цю мить, а ми хочемо продати потенціал. Іноді це означає, що існує велика різниця між оцінками".

У роздягальні теж було відчуття, що Антоні — справжній талант. "У нього гігантський потенціал", — так оцінив його тодішній тренер Фернандо Дініс, який сказав, що підліток мав "усе необхідне, щоб стати одним із великих нападників у світовому футболі". Один з партнерів по команді, Пабло, назвав його "феноменом". Інший, колишній нападник Мілана та Бразилії Алешандре Пато, був так само рішучий. "Якщо він піде до Європи, я впевнений, що він вибухне", — сказав він. "Він винятковий талант".

До кінця 2019 року Антоні вважався одним із найкращих гравців Бразилії. Підліток також був батьком, його дружина народила хлопчика.

"Спочатку було дуже важко", — пізніше пояснив Антоні. "Я не хотів бути татом. Я був молодим, і в моїй кар’єрі почали відбуватися речі. Це було складно. Але я почав миритися з цим. Я знав, що на мені буде більше відповідальності. З підлітка я став чоловіком, дорослим. Відповідальність підвищується, коли у вас є дитина, яку потрібно виховувати".

У лютому 2020 року Антоні підписав контракт з Аяксом за початкову суму в 16 мільйонів євро (зараз 13,7 мільйона фунтів стерлінгів; 17,1 мільйона доларів). Наступного місяця він з'явився в останній грі за Сан-Паулу, а в липні був представлений в Амстердамі. Аякс відзначив його прибуття, попросивши Нереса та іншого бразильського гравця Даніло записати реп на його честь.

Антоні швидко адаптувався в Ередивізі, забивши сім голів у чемпіонаті у своїх перших 14 матчах, включаючи переможні матчі проти Вітесса та Спарти Роттердам. Раніше він ніколи не був працьовитим, але вдосконалив тактику свого тренера Еріка тен Гага, чия система дозволяла йому приймати м’яч ближче до воріт. Він також зазнав фізичної трансформації, додавши сім кілограмів (15 фунтів) м’язів під час карантину через Covid-19.

Не всі південноамериканські гравці спокійно сприймають перехід до Європи, але, здається, не Антоні. "Тиск? Тиск – це коли ти живеш у фавелі, коли йдеш до школи о дев’ятій ранку, а їси лише о дев’ятій вечора", – сказав він бразильському виданню Globo. "Крім того, ми швидко адаптуємося".

Наприкінці багатообіцяльного першого сезону в Нідерландах Антоні поїхав на відкладену Олімпіаду в Токіо з Бразилією до 23 років. Він починав кожну гру у старті та віддав переможний асист на Малкома у фіналі проти Іспанії (2:1). Через два місяці він наслідував Пеле, Маріо Загалло та Неймара, дебютувавши за бразильську національну збірну.

Виступи Антоні в Лізі чемпіонів 2021/2022 лише прискорили прогрес. Аякс виграв усі шість групових ігор; бразилець забив два м'ячі та ще чотири рази асистував партнерам. Коли він заявив про бажання випробувати себе в АПЛ, ідея не здавалася надуманою.

У Нідерландах Антоні не всі любили. Багатьох не переконали його рішення в атаці та частота, з якою він віддавав м’яч. Інші поставили під сумнів його зрілість. "Такого хлопця не зможе приборкати тренер", — сказав колишній форвард Нідерландів Вім Кіфт після недолугої червоної картки Антоні проти Фейєноорда в березні 2022 року.

Його найрізкішим критиком був ікона Аякса Марко ван Бастен. Він назвав Антоні "дитячим" футболістом і поставив під сумнів його послідовність. "Антоні має свої навички, але його плутають речі, які він намагається робити", — сказав він.

Проте Тен Гаг почувався інакше. Після того, як влітку 2022 року він очолив Манчестер Юнайтед, він зробив Антоні пріоритетною ціллю. Гонорар — початкові 95 мільйонів євро, а потім потенційні 100 мільйонів — зробили Антоні одним з 20 найдорожчих гравців усіх часів.

Едвін ван дер Сар, колишній голкіпер Юнайтед, сказав, що Олд Траффорд придбав "потенційну світову зірку".

У його першому сезоні були спалахи такої якості: він забив у своїх перших трьох іграх Прем’єр-ліги — ставши першим гравцем Манчестер Юнайтед, який зробив це, — але його надмірна залежність від лівої ноги викликала докори з боку колишнього півзахисника Юнайтед Пола Скоулза, який описав його як "поні з одним трюком".

Антоні звинувачували в акторській грі, особливо на чемпіонаті світу.

Чемпіонат світу був невдалим. В одному з інтерв'ю він сказав, що система кондиціонування повітря на стадіонах у Катарі спричинила його хворобу.

Однак іноді в Юнайтед він розчаровував, як, наприклад, у грі проти Арсеналу на початку вересня, коли товариші по команді неодноразово ігнорували його.

За інших обставин ви могли б класифікувати це як проблеми з адаптацією, але трансферна сума завжди підвищувала очікування від гравця. Проте тен Гаг продовжує підтримувати його. Антоні вийшов у стартовому складі у всіх чотирьох матчах Прем’єр-ліг цього сезону, попри загальну погану форму команди.

На запитання, чи викликають звинувачення проти Антоні занепокоєння, тен Гаг відповів: "Ні. Результат у Бразилії був очевидним. Він добре проводить передсезонний період, забив кілька голів. Також у ключові моменти він там, де має бути".

"У передсезонці він забив два голи, а також зробив одну результативну передачу. Він на правильному шляху, але мусить додати, тому що для команди цього недостатньо. Не треба відволікатись, потрібно зосередитись на футболі".

Через рік після його приходу в Юнайтед вам важко було б стверджувати, що він змусив весь світ говорити про себе.

Тепер події поза полем загрожують його кар'єрі.

За матеріалами The Athletic