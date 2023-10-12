Англія

Зібрався дуже цікавий штаб.

Вейн Руні став головним тренером представника Чемпіоншипа, другого за силу дивізіону Англії, Бірмінгема та визначився зі своїми помічниками.

Як повідомляє Фабріціо Романо, в штаб легендарного нападника увійдуть експартнери по команді Джон О'Ши (Манчестер Юнайтед) та Ешлі Коул (збірна Англії) разом з Карлом Робінсоном та Пітом Шаттлвортом, які працювали з Руні в Ді Сі Юнайтед.

О'Ши останнім часом працював асистентом головного тренер збірної Ірландії, а Ешлі Коул — помічником головного молодіжної збірної Англії.

Зазначимо, що наразі "сині" посідають шосту сходинку в другому за силою дивізіоні країни, яка останньою дає право на участь у плей-оф за вихід до Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Вейн Руні підписав контракт з Бірмінгемом на 3,5 роки.